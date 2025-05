Rompió el silencio. El tío abuelo de Tomasito decidió hablar ante las cámaras, en medio de la tercera jornada del juicio en su contra.

Jorge Escobar, quien estaba con el niño Tomás Bravo ese día, contó su versión de los hechos.

El hombre, que está acusado por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, señaló qué pasó el día que se extravió el pequeño.

“Él se quedó arriba, bajé por la pendiente, no quise bajar con él, en la orilla había palos. Había una pendiente muy parada... lo pierdo de vista, lo llamo, no contesta”, dijo.

Y agregó que “ahí me olvidé de las vacas y subí nuevamente a verlo, porque no contestó. Llego arriba, en el camino no estaba”.

Luego de esto, Jorge manifestó que “encontré unos pasitos, huellitas de como tres metros donde él (Tomás) caminó, pero antes de llegar a la barranca como que desaparecieron esas huellas".

Finalmente, el tío abuelo de Tomasito reveló que “lo seguí buscando, lo llamaba, le gritaba, me quedé callado para ver si escuchaba algo de él, nada (...) Me lo sacaron de ahí, alguien lo sacó. Hay incluidas terceras personas, porque ADN hay. Del primer día de investigación tuvieron esos ADN, y nadie los ha buscado", dijo.