“Se le ha maltratado a más no poder, yo no sé cómo resiste”: Alfredo Stöhwing se lanza contra Aníbal Mosa para defender a Jorge Almirón

El directivo de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió al presente de Jorge Almirón en Colo Colo tras la reunión que sostuvo esta tarde con la concesionaria que rige al “Cacique”.

En la instancia, aseguró que la gran mayoría de los directivos desea que el técnico continué, aunque hay una parte minoritaria que aboga por su salida del club, refiriéndose al bloque de Aníbal Mosa.

"Ustedes ya saben mi opinión, a mí me encantaría que se quedara", sostuvo.

Eso sí, dejó en claro que el ambiente en Blanco y Negro no resiste más dilaciones: “No puedo predecir cosas. No da para más la teleserie”, lanzó.

Finalmente, lanzó todos sus descargos contra Mosa y compañía por el trato que se le ha dado al DT.

“Se le ha maltratado a más no poder, y no sé cómo resiste. Yo no he estado con él y solo lo saludé tras el triunfo ante Unión Española”, cerró.