Revelan la indignante razón tras el día de furia de Neme con Qué te lo Digo: “Este pobre infeliz... es de una inhumanidad inconmensurable”

Empapeló en vivo a todo el panel de Qué te lo Digo. José Antonio Neme explotó en vivo con Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos.

Todo por una supuesta denuncia de una deuda de un vestuario que habría usado para una producción en una revista, hecho que él desmintió.

Por eso, llamó indignado al espacio, vociferando contra todos los miembros de éste, asegurando que "esto no se los voy a aguantar, que ustedes levanten una estupidez como esta para ensuciar, me parece una canallada, y te lo digo honestamente y no te contesto nunca más".

La verdadera razón tras la furia de Neme

Sin embargo, este miércoles, con las aguas más calmas, el mismo Sergio Rojas unió cabos y expresó en el Qué te lo Digo qué habría pasado con el enojo exacerbado del conductor.

Y reveló que su ira tendría que ver con un triste episodio que vivió hace algunos días, cuando una persona atropelló y mató a uno de sus perros.

Un desolador episodio al que se sumaría la supuesta extorsión de parte de quien arrasó con el can, que ahora estaría tratando de que José Antonio le diera dinero.

“Resulta, que toma contacto conmigo gente cercana al conductor del vehículo... ustedes me van a creer, y por eso hoy entiendo a Neme, que este pobre infeliz, lo que persigue es que José Antonio le arreglé los daños que pudiese haber sufrido el parachoque de su auto”, contó Rojas.

Y agregó que no solo eso, ya que además lo habrían “amenazado” con funarlo. “Es de una inhumanidad inconmensurable”, declaró.