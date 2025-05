La televisión está de luto: muere recordado actor de la teleserie “Yo soy Betty, la fea”

El mundo de la televisión recibió una triste noticia esta semana. El martes por la noche murió el actor y director colombiano Kepa Amuchastegui, quien seguía siendo recordado por su participación en la histórica telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea.

“El 27 de mayo a las 11:11 pm ha fallecido nuestro amado Kepa Amuchastegui. Se nos fue con un respiro lento y sereno esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor”, se comunicó a través de la cuenta de Instagram de quien dio vida a Roberto Mendoza, patriarca de Ecomoda en la ficción.

Según se había dado a conocer durante el año 2024, Amuchastegui había sido diagnosticado con cáncer de vejiga y desde dicho punto su estado de salud se había deteriorado.

“Yo venía sangrando por la orina desde ya hacía un tiempo cuando me llamó un nefrólogo, el encargado de los riñones, para ponerme una cita. En ella me dijo que analizando los exámenes míos había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, explicó este año a sus seguidores.

En esa última actualización, justo un mes antes del fallecimiento, el artista de 84 años reveló que no iba a poder volver al trabajo interpretativo e hizo un llamado a aquellos que quisieran colaborar con su situación.

Ampliar

“Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea en su versión completa, va a causar extrañeza y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, confesó alguna vez en su canal de YouTube el padre de Armando.

“No solo fue un actor talentoso, sino un ser humano que iluminó cada set con su presencia. Su trabajo trascendió en cada personaje que interpretó, dejando una huella imborrable en nuestros corazones”, escribió el Canal RCN, donde se transmitía originalmente la telenovela que le dio fama internacional.

Kepa también actuó en novelas como La Pola, A mano limpia y La ley del corazón.