Tras denuncia de vecinos: ofician al SAG por deterioro y mal estado de animales del Zoológico de Concepción

Vecinos y agrupaciones animalistas alertaron sobre las condiciones en que se encuentran los animales del Zoológico de Concepción, ubicado en el sector Nonguén, en la región del Biobío.

Según acusaron, se han reportado ejemplares con evidente bajo peso, jaulas en condiciones insalubres y animales con comportamientos estereotipados. Además, mencionó la presencia de vómito en distintas zonas del recinto del oso pardo, lo que fue interpretado como una señal de deterioro en su salud física y mental.

Tannia Sepúlveda, fundadora de la agrupación Perrita Oveja de la región del Biobío, señaló que “estas denuncias hablan sobre animales que se encontrarían bajo niveles extremos de estrés encerrados en el zoológico de Nonguera”.

Adicionalmente, comentó que “como fundación cuestionamos las condiciones en las que ellos se pueden encontrar, ya que en los videos podemos observar animales altamente estresados en jaulas diminutas y con condiciones que no corresponderían a las de un hábitat en las que ellos podrían estar en la actualidad”.

“Gracias a la ayuda del diputado Félix González, hoy día podemos estar acá accionando y entregando un oficio para poder solicitar la fiscalización del SAG para que estos animales puedan recibir el trato que merecen, porque como fundación repudiamos todo tipo de maltrato en todas sus formas”, cerró.

“Es un círculo vicioso”

En esa línea, la médico veterinaria y ex presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile, Patricia Escarate Cortés, criticó el funcionamiento de algunos recintos de este tipo, señalando que “muchos zoológicos no tienen, por ejemplo, nada de conservación, no hacen conservación porque no tienen recursos económicos, entonces es un círculo vicioso”.

Escarate también cuestionó el rol de estos espacios en la actualidad, afirmando que “mi opinión personal es que muchos de ellos deberían dejar de existir y solo dejar aquellos que cumplen (…). ¿Por qué nosotros los seres humanos vamos a tener cautivo un animal para aprender de él? Estamos en otro siglo, ya no es necesario aprender de esa forma”, concluyó.

Revisa los videos: