El piloto nacional Pablo Quintanilla, dos veces subcampeón del Rally Dakar y bicampeón mundial de rally cross-country, decidió poner en pausa su carrera profesional después de varias décadas dedicadas al motociclismo.

Luego de un comienzo de año difícil, en el que tuvo que abandonar el Dakar 2025 en la octava etapa debido a un accidente, el sanantonino de 38 años decidió retirarse, por ahora, de toda actividad deportiva.

El chileno más exitoso en la historia de las motos en el rally cross-country dio a conocer su decisión este martes, en un evento en el que estuvo acompañado de sus familiares y otros exponentes de la disciplina, como Francisco “Chaleco” López e Ignacio Casale.

“Esta decisión la venía madurando hace tiempo. Llevaba muchos años en la alta competencia con un desgaste físico, sacrificando muchas cosas como la familia, el tiempo y las amistades. Sentí que era el momento", confesó “Quintafondo” en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, reconoció que “lo pensé mucho, me costó muchísimo tomar la decisión, porque hay una parte de ti todavía siente que eres competitivo y que puedes seguir corriendo al nivel que lo estás haciendo”.

“Pero otra parte también me hacía pensar en mi futuro y en mi familia. Escuchaba un poco a mi cuerpo también y finalmente cuando tomé la decisión, reflexioné acerca de lo que había hecho, analicé mi carrera y la vida que tuve en estos últimos 15 años. Estoy tremendamente orgulloso del trabajo que hice. Cumplí todos mis sueños sobre la moto", agregó.

Además, Pablo Quintanilla explicó que “no me había dado cuenta realmente de lo que había hecho hasta ahora. Hasta que me detuve y empecé a pensar en reflexionar en la decisión. Y una vez que tomo la decisión, obviamente que también viene una parte de tranquilidad, porque me tenía muy intranquilo el no tener la certeza de que se estaba tomando una buena decisión o una mala decisión”.

“Pero finalmente la vida te va mostrando señales y una vez que tomo la decisión viene con una linda noticia de que Vale (su esposa) está embarazada. Ahí termino de confirmar que había tomado una buena decisión y es hora de dedicarle tiempo a mi familia", contó el piloto nacional.

Por último, “Quintafondo” aclaró que no se alejará por completo del mundo motor y podría retomar su carrera en los próximos años en otra categoría: “La decisión también viene por nuevos objetivos, proyectos y uno de esos por supuesto que es estar ligado al Dakar, pero en cuatro ruedas”.

“Tengo mucha experiencia en la disciplina, en el desierto, y obviamente que se puede aplicar a cualquier disciplina. Ahora haré una pausa, me tomaré vacaciones, estaré con la familia y analizaré en qué proyectos me podría sumar", sentenció.