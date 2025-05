Neme perdió el control y empapeló al panel del Qué te lo Digo: “¡Me parece una canallada! ¡Ustedes van a matar la farándula!”

Quedó la grande. Es que José Antonio Neme explotó contra el panel del Qué te lo Digo, empapelándolos en un llamado telefónico.

Una explosión que se detonó debido a que en el espacio estaba comentando una supuesta deuda del animador, por unas prendas de la diseñadora Wendy Pozo.

Esto debido a que la misma creadora habría subido a sus redes sociales una historia acusando el hecho, lo que generó que Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos analizaran el tema y Neme llamara para su descargo.

Sin embargo, lejos de la buena onda que ha tenido siempre con el panel, la figura de Mega se mostró enfurecida, y partió gritándole a todos.

“Yo he tenido muy buena onda con ustedes... esto no se los voy a aguantar, que ustedes levanten una estupidez como esta para ensuciar, me parece una canallada, y te lo digo honestamente y no te contesto nunca más”, le vociferó a Sergio Rojas.

El conductor explicó que “jamás en mi vida me he quedado con algo que no me corresponda... y tú insistes en llevar el tema”.

Y agregó que “¡ustedes van a matar la farándula! Tienes que tener ciertos códigos y ciertos límites... yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces. Conmigo no vas a jugar".

Todo esto mientras gritaba enajenado y Sergio Rojas intentaba defenderse, indicándole que le estaban dando su derecho a réplica.

Sin embargo, Neme no se calló. Y siguió gritando, indicando que “vienes a decir una chimuchina, como que yo me quedé con unas prendas, hace no sé cuántos años... y eso no es verdad”.

“Una cosa es que tú seas un periodista con libertad de expresión y otra que hagas ridiculeces, y te lo digo en tu cara. Y estás cayendo en cosas absurdas”, aseguró.

¡Mira aquí el round!