La advertencia de la U a los hinchas azules que se quedaron sin entradas para el duelo ante Botafogo

Botafogo y Universidad de Chile se enfrentarán este martes por la Copa Libertadores 2025, en un duelo donde ambos buscarán la clasificación a los octavos de final del torneo continental en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

En la ciudad carioca, la U ha estado acompañada por miles de hinchas azules, que ya agotaron las 2.000 entradas disponibles para la visita e incluso adquirieron boletos para otros sectores del estadio, aunque estos fueron cancelados por decisión del “Fogão”.

Pese a los esfuerzos de la directiva de Azul Azul por conseguir más entradas en conjunto con la Conmebol, delegados del club brasileño y la policía militar, finalmente el campeón vigente del torneo no accedió a la petición del elenco estudiantil, por lo que habrá solo 2 mil fanáticos azules en el Nilton Santos.

Tras ratificarse esta situación, la U emitió un comunicado en redes sociales y señaló que “lamentamos los inconvenientes que están viviendo nuestros hinchas que, habiendo comprado una entrada, no podrán estar hoy en el estadio”.

“Agradecemos al embajador Sebastián Depolo, al cónsul Carlos Javier Marín y a la CONMEBOL, quienes nos ayudaron en los esfuerzos por solucionar esta situación”, agregaron.

Asimismo, advirtieron que “el aliento de nuestros hinchas es clave. Un buen comportamiento, sin actos de racismo, demostrará una vez más que somos diferentes. Las puertas del estadio abrirán a las 18:30 locales. Lleguen temprano y con la entrada a la vista”.

“Las autoridades brasileñas nos informan que no permitirán la presencia de hinchas sin entradas después del segundo anillo de seguridad. Recomiendan que quienes no tengan tickets, no se aproximen al Nilton Santos", cerró el comunicado de la U.