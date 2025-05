Juan Tagle participó presencialmente este martes del Consejo de Presidentes de la ANFP, ya de regreso en el país tras un fin de semana movido, donde debió zanjar desde el extranjero la salida de Tiago Nunes de la banca de la UC.

En Quilin 5635, el mandamás de Cruzados conversó con ADN Deportes, donde repasó la jornada del pasado domingo, “viendo” la derrota del elenco precordillerano ante La Serena.

“Fue muy duro, lo viví en el aeropuerto. Lo tuve que seguir por radio porque Estadio TNT no funciona en el extranjero. Tenía alguna idea de que podía haber una salida de Tiago si había una mala presentación el domingo, tenía el antecedente. Fue muy doloroso, tenemos la mejor opinión del trabajo de Tiago, del esfuerzo que hizo y las herramientas que trató de utilizar. Más que una renuncia, llegamos a un acuerdo amistoso para su salida, en términos razonables”, remarcó, planteando que todavía no tienen conversaciones con posibles entrenadores.

“Es impresionante cómo se inventa. No hemos tenido contacto con ningún técnico, recién estamos definiendo los nombres prioritarios que queremos. Tenemos una cierta manera de trabajar, con perfiles completos y análisis para llegar a una lista corta. Todavía no tenemos esa lista corta. Los nombres que se dicen son meras especulaciones. El presupuesto es razonable para nuestra realidad y el fútbol chileno”, comentó, lamentando el hecho de que Tiago Nunes no permaneciera en el cargo.

“Siempre imaginé y proyecté que inauguraríamos el estadio con Tiago. Así es el fútbol, pero llegamos a un acuerdo rápido”, enfatizó, junto con poner plazo para tener resuelto a su reemplazante definitivo.

“De preferencia, ojalá tener el técnico para la fecha después del parón por eliminatorias. Sería lo ideal, el 15 de junio. Si podemos hacerlo para entonces sería lo ideal, pero no depende de nosotros. Se hará el esfuerzo”, cerró Juan Tagle en ADN Deportes.