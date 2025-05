Gustavo Álvarez apunta a levantar al plantel de la U tras quedar fuera de Copa Libertadores: “No tenemos lugar a los bajones anímicos”

El técnico de la U de Chile, Gustavo Álvarez, analizó en conferencia de prensa la derrota con Botafogo que les costó quedar fuera de la Copa Libertadores 2025.

“Hasta la expulsión, era un encuentro de trámite parejo. El equipo presionó al rival, manejó la pelota con criterio y, tras la expulsión, manejamos la pelota y terminamos dándosela al arquero para dividir al equipo, el rival gana las divididas, desbordan y meten centro, nos agarraron corriendo para atrás”, aseguró en Río de Janeiro.

“Nos faltó claridad para ser más profundos. El rival redujo los espacios para salir de contra. Algunas jugadas las terminamos bien, en otras nos expusimos a algunas contras”, planteó, lamentando la falta de efectividad.

“El dominio absoluto hubiera estado con la concreción del gol. Nos faltó claridad para ese último pase. La velocidad y técnica del rival era difícil de controlar a rato”, remarcó Gustavo Álvarez, buscando dar vuelta la página.

“Ya hay que pensar en el partido del sábado. No tenemos lugar a los bajones anímicos. Hay que ganar el sábado, reponernos, seguir luchando y peleando”, dijo, apuntando al juego contra O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025.

Gustavo Álvarez descarta hablar de fracaso

Al momento de abordar la falta de un resultado con tal de meterse en octavos de final de Copa Libertadores, el DT argentino apuntó a la forma en la que encararon el compromiso en Brasil.

“Estamos preparados para los tres resultados. Hay que crecer día a día, corregir lo que no se hizo bien. Un equipo es lo que hace y lo que transmite. Fuimos al frente, nos bloquearon tiros, intentamos. Fuimos competitivos todos los partidos. Con Estudiantes de local tuvimos errores que no son normales, pero estoy tranquilo porque el plantel está identificado con la idea y va para el frente. Ahora hay que pensar en la Sudamericana y el torneo local”, dijo, asegurando que no seguir en el torneo no es un fracaso.

“Fracaso es asumir una derrota como definitiva. Acá intentamos, competimos, pero no pudimos (...) Perdimos dignamente, nos podemos mirar todos a la cara”, reiteró, asegurando que no se puede apuntar a un juego en específico para justificar su salida de la Copa Libertadores.

“La eliminación está en los seis partidos. Es el promedio de todo, no se queda en un partido. La primera sensación de la eliminación es amarga. La primera meta era devolverle la identidad al equipo, protagonizar torneos nacionales, competir en copa y ganar. Vinimos a ganar, queríamos jugar octavos. La amargura de no conseguir el objetivo está, pero tenemos que pensar en que volvemos a jugar el sábado”, comentó, abordando también el mercado de pases invernal.

“Evaluaremos en qué puestos incorporar, sería el camino más corto pedir jugadores, pero mi obligación es mejorar jugadores. El plantel debe mejorar día a día”, cerró Gustavo Álvarez en Brasil.