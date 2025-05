Felipe Vidal: “Estuve más de 20 años casado y era más amargo que una empanada de hiel (...) Me transformé en un ogro”

Durante la más reciente emisión de Hay que decirlo, se vivió un inesperado momento protagonizado por el periodista y panelista Felipe Vidal.

La conversación en el espacio dio un giro sorpresivo luego de que se mostrara un adelanto exclusivo del reality Mundos Opuestos 3, donde Juan Pedro Verdier habló sobre los difíciles momentos vividos por Karen Paola tras su separación.

Fue en ese contexto que el periodista, de 54 años, tomó la palabra para compartir detalles de su propia historia matrimonial.

En medio del panel, decidió sincerarse sobre el proceso personal que vivió tras el término de su relación, la cual duró 25 años y culminó en 2024.

“Cuando yo entendí... Porque eso es lo otro, uno tiene que internalizar, entender de verdad que para estar con alguien, tienes que tú tienes estar bien“, comenzó señalando el comunicador, dando paso a un relato cargado de honestidad.

Luego, el panel quedó impactado con su declaración. “Estuve más de 20 años casado y era más amargo que una empanada de hiel”, confesó sin rodeos.

Ante la sorpresa de sus compañeros, fue consultado directamente si en esa época se sentía feliz. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “No, no tengo idea, pero era amargo, andaba más enojado (...) Los seres humanos actuamos distintos, y creo yo que uno va girando, mutando en la vida”.

En esa misma línea, agregó detalles sobre su carácter de aquellos años. “Me transformé en un ogro. Todo el mundo decía ‘qué te pasa, por qué estás tan enojado’, ‘¿por qué explotas tan fácilmente?’“, comentó.

“Yo igual tengo mi carácter, soy un poquito exagerado, soy bueno para gritar, soy bueno para llorar. Pero eso ya lo he ido equilibrando”, complementó.

Su evolución tras superar esta difícil etapa

Posteriormente, Felipe Vidal detalló cómo empezó a darse cuenta de que estos momentos de infelicidad en el matrimonio lo tenían mal. “Fueron situaciones que se fueron dando. En el trabajo, en el matrimonio, con los amigos. Entonces, tú te das cuenta de que tienes un problema“, relató.

“¿Cuál es el problema? Que no eres tú básicamente. Y efectivamente, me reía poco y si hay algo en lo que era bueno, era para reírme”, añadió.

Finalmente, el periodista cerró con una reflexión que apuntó al renacer personal después de una etapa compleja: “Yo no te podría decir ahora que por la vida como Tony Caluga, porque sería una exageración. Pero uno empieza a entender que los problemas incluso pueden ser más, incluso más todavía que cuando andabas amargo como empanada de hiel”.

“Pueden ser peores, incluso, los problemas. Pero la manera en que tú afrontas esos problemas... Uno se da cuenta que vuelve a ser el en algún minuto fue y es más parecido a lo que uno quiere ser también”, cerró.