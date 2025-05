En el marco del debate presidencial oficialista realizado en Radio ADN este lunes 26 de mayo, el precandidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se mostró crítico respecto al anuncio del Ejecutivo de ingresar esta semana el proyecto de aborto legal.

A solo diez meses del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, el parlamentario expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.

“Yo soy el único parlamentario oficialista que está en contra del aborto libre”, manifestó el abanderado del FRVS, afirmación que fue inmediatamente corregida por sus contendoras del PC, Jeannette Jara, y del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, quienes apuntaron que el proyecto del Gobierno es de aborto legal.

Ante esto, el diputado indicó: “ Despenalizar el aborto es que quede libre. O sea, no hay pena para el aborto. Eso significa que se puede abortar. Porque se le fijan condiciones de plazo (...) Se traspasan las tres causales. Yo soy partidario de las tres causales. Lo he dicho “.

" Creo que no es la oportunidad "

En esa línea, Mulet reconoció que el tema debe discutirse con profundidad, pero recalcó que no comparte la forma ni el momento. “ Creo que no es la oportunidad. Me hubiera gustado que cumplieran el compromiso de la descentralización. Que creo que es más demandado por las regiones (...) Yo he recorrido todo el país y en ninguna parte, he estado en todas las regiones, salvo Aysén y Arica, que voy a ir luego. En ninguna me han planteado que urgentemente presenten un proyecto de aborto", manifestó.

El contexto de sus declaraciones responde a la reciente confirmación por parte del Ejecutivo de que el proyecto de ley para despenalizar el aborto más allá de las tres causales sería ingresado esta misma semana al Congreso. El anuncio ocurre tras meses de postergación desde que el Presidente Boric prometiera en su Cuenta Pública de 2024 abrir un debate democrático sobre derechos sexuales y reproductivos.

En contraste, otras candidaturas del bloque oficialista expresaron su respaldo a la iniciativa. La exministra Carolina Tohá señaló que “el aborto es una conversación pendiente en Chile” y valoró que “al menos se esté tomando la decisión de iniciar el debate en el Congreso”.