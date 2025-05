Jaime Mulet no se arrepiente de haber votado en contra del TPP11: “Hay aspectos donde se cede soberanía”

Durante el debate presidencial por las primarias del oficialismo, organizado por ADN Hoy, el diputado Jaime Mulet reafirmó su postura en contra del TPP11, tratado internacional que en su momento generó amplios debates en el país y que todavía recibe críticas de algunos sectores.

A pesar de que Chile ya forma parte del acuerdo y ha visto beneficiada su economía, el precandidato presidencial del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) sostuvo que no se arrepiente de su oposición.

“No, fíjate. Yo tuve una postura en contra del TPP11 y la sostengo. Había aspectos de soberanía que me preocuparon mucho en ese tratado, fundamentalmente“, explicó el parlamentario, al ser consultado directamente si lamentaba su negativa a apoyar el tratado.

“Concesiones en materia de soberanía, temas que tenían que ser discutidos en foros internacionales o en tribunales internacionales, que fue lo que más fuerza me hizo”, añadió.

Además de su voto en contra, Mulet también fue uno de los parlamentarios que firmó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre una posible inconstitucionalidad del acuerdo.

Volvería a votar en contra del TPP11 y aclaró su postura económica internacional

Durante el mismo debate, el fundador del FRVS reafirmó su posición si se enfrentara hoy nuevamente a la decisión. “Lo rechazaría, porque creo que Chile debe siempre mantener su soberanía (...) En estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía, respecto de discusiones de temas de inversión, y eso es una de las cosas que me preocupan”.

En relación con los beneficios económicos atribuidos al TPP11, el diputado comentó: “Las cifras no las he visto en detalle, pero he visto a gente que las ha desautorizado esas cifras. Además, hay un crecimiento igual en las relaciones comerciales, pueden haber seguido creciendo. De manera que hay gente que justifica el tratado, y obviamente respeto eso, pero yo no estoy de acuerdo”.

Finalmente, y sobre su enfoque económico internacional en caso de ser presidente, Mulet expresó: “Yo creo que Chile debe mantener su postura internacional de multilateralismo, creo que es muy importante, tenemos que participar. Si yo soy presidente, actuaría de manera más activamente en temas como las COP, basura cero, plástico cero, organismos internacionales que están trabajando sobre la materia”.