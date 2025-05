En el cierre de la jornada dominical por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2025, Unión La Calera se llevó una victoria sobre Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.

El autor del tanto cementero fue Sebastián Sáez, que llegó a siete goles para ser ya el máximo artillero de la Primera División.

“Es un triunfo muy importante, lo veníamos buscando hace tiempo, de visitante se nos estaba complicando. Veníamos a una cancha difícil, más allá de la situación que atraviesa Iquique. Ellos tuvieron chances más claras que nosotros en el primer tiempo, teníamos que acertar uno de los tantos centros que tiramos. El esfuerzo que hizo el equipo fue tremendo”, comentó el “Vengador” a ADN Deportes, junto con valorar su presente como el goleador del torneo.

“Me lo tomo con tranquilidad, estoy disfrutando esta última etapa de mi carrera, me prometí a mí mismo no renegar y disfrutar. El año pasado lo pasé muy mal en Huachipato, eso me hizo recapacitar y tomar las cosas con más calma, ayudar a los chicos y las cosas me están saliendo, ayudando a que el equipo gane”, dijo el argentino, dando su receta para seguir competitivo.

“A los 40 no es fácil llegar bien a competir con los jóvenes, uno tiene que cuidarse, descansar mucho, mucho gimnasio para competir a la altura y me está resultando”, enfatizó Sebastián Sáez, pensando ya en el siguiente duelo de Unión La Calera: Colo Colo, al que recibirán el domingo 1 de junio en el Nicolás Chahuán.

“Ganaron, más allá de como vienen en lo internacional, no deja de ser un equipo grande, con jugadores de mucha jerarquía. Va a ser difícil, el último partido que ganaron puede ser un envión anímico para ellos, pero tenemos una idea de juego clara”, cerró el delantero en ADN Deportes.