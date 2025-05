Ricardo Gareca y el complejo presente de la Selección Chilena: “Estoy preparado para iniciar un nuevo proceso”

El técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se enfrenta a una doble fecha clave en las Eliminatorias que podría marcar el final del sueño mundialista.

Sin embargo, a pesar de su mal momento, el entrenador mantiene una postura lejana a la renuncia. Asegura que quiere continuar y que ahora está mejor preparado que cuando asumió.

“Estoy preparado para iniciar un nuevo proceso”, enfatizó en conversación con La Tercera, mientras abre las puertas de su oficina en Juan Pinto Durán.

El ‘Tigre’ enfrenta semanas decisivas de cara a los próximos partidos de ‘La Roja’ ante Argentina y Bolivia. Hay que recordar que estos partidos podrían dejarnos matemáticamente fuera del Mundial.

Y si bien el argentino entiende que se juegan el todo por el todo en estas jornadas, se muestra sereno. “Tenemos la intención de seguir aspirando a ir al Mundial”.

Reconoce que Chile vive un momento complicado, pero se rehúsa a tirar la toalla: “Quizás otro técnico en mi situación no hubiese aguantado”.

Una adaptación compleja

Al ser consultado por el bajo rendimiento de la selección en las Eliminatorias, Gareca admite que el inicio fue difícil: “Quizás nos costó adaptarnos”.

“Tuvimos muchos inconvenientes. Hicimos un diagnóstico rápido y nos costó, pero lo fuimos corrigiendo. Hoy tenemos un mayor conocimiento del jugador chileno en muchos aspectos”, explicó.

Uno de los temas que conlleva de forma especial es la diferencia cultural y futbolística que encontró en Chile, en comparación con Perú.

“Chile es un país formal, todo funciona. Y eso también se traslada al fútbol. El jugador chileno necesita un direccionamiento más claro, no tanta libertad”, apuntó.

A pesar de su preferencia por un estilo más creativo e improvisado, el técnico reconoce que debió ajustar su planteamiento: “Nos dimos cuenta de que algunos automatismos le vienen mejor al jugador chileno. Tuvimos que modificar”.

CRIS BOURONCLE Ampliar

¿Por qué no va al estadio?

Más allá de su desempeño futbolístico y rendimiento al mando de la selección, el DT ha sido ampliamente criticado por no asistir a partidos del torneo local.

Esto lo justifica en base a seguridad y estrategia: “No quiero comprometer a los clubes. Imagínate si estoy en la cancha y se arma un remolino. Tengo que tener precaución”.

Bajo esta línea, asegura que su equipo tiene un sistema propio de seguimiento y que los jugadores están monitoreados con profundidad.

¿Y Ben Brereton?

Analizando la situación respecto a los jugadores, el técnico se refirió a lo que sucede con Ben Brereton, jugador que llegó en un momento clave pero que fue decayendo hasta el día de hoy, que ni siquiera es considerado en las nóminas.

“Tiene todas las condiciones, lo seguimos evaluando. Pero quizás esas prestaciones las puedo encontrar en el medio local, sin hacer viajes de 14 horas. La Selección también debe mostrar jugadores locales para que den el salto”, expuso.

Asimismo, se refirió al momento en que sustituyó al atacante en ese primer tiempo del partido con Bolivia: “Reconozco que pudo herir susceptibilidades, pero lo hice porque el equipo quedaba muy expuesto”.

La Generación Dorada y los nuevos tiempos

Sobre los referentes históricos como Arturo Vidal o Claudio Bravo, el ‘Tigre’ reconoce que el recambio es urgente. “Los años pasan. Chile necesita encontrar gente joven, de proyección”.

De Vidal, con quien tuvo un cruce público, hoy prefiere destacar lo positivo: “Tuve una charla privada con él. Para mí, fue una de las figuras más manejables y abiertas que tuve. Ama a la Selección”.

En cuanto a Mauricio Isla, explicó su ausencia reciente pese a haber sido capitán: “No hubo indisciplina. Son decisiones. Consideramos que es necesario ver a otros muchachos”.

Gareca insiste en que el momento es duro, pero que no quiere abandonar el barco. “Me encantaría poder atravesar este momento difícil. No me gustaría irme ahora”, asegura. “Quizás no me ven, pero estoy todo el día en Pinto Durán”, concluye el DT, que aún no pierde la fe en revertir la historia.