Durante un evento en Madrid, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, compartió una curiosa anécdota ocurrida en el marco de la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires en 2018.

El episodio involucró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sorprendió con una insólita sugerencia: “You should add, conquer Chile, so you have both oceans” (”Tú debes sumar, conquistar Chile, entonces tú tendrías ambos océanos"), relató el empresario argentino.

“Yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump. Y ha sido muy amigo de la Argentina, por esta relación personal que teníamos cuando yo tenía 24 y él 38. Éramos tan jóvenes en aquella época”, contó.

“Pero también quiero empezar con una anécdota que marca como es mi amigo. Cuando lo recibo en Buenos Aires, con motivo del G20, hace también una visita oficial, y en el despacho presidencial, yo siempre tengo un mapa de la Argentina, porque es un país tan grande, que siempre es difícil ubicar las provincias”, añadió.

Según explicó el exmandatario del país vecino, el comentario se dio mientras ambos revisaban un mapa en la Casa Rosada. “Y él empieza a mirar el mapa y ve así una franja en la izquierda, y dice, ‘¿y esto qué es?’, yo le digo ‘Chile’. ‘Chile...’, me dice“, recordó.

A lo que el estadounidense replicó con la sugerencia de “conquistar” el país vecino para tener acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, según rememoró el empresario argentino durante su participación en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, donde homenaje al escritor Mario Vargas Llosa.

“Todo el mundo se rió ahí, y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste. Pero después, cuando pasaron los años y uno escuchó Canadá, Groenlandia... Me suena conocido ese tipo de cosas”, concluyó.

Un comentario del presidente de Estados Unidos que ya no sorprende

El episodio relatado por Macri cobra mayor notoriedad considerando otras declaraciones recientes de Trump. Entre ellas, ha sugerido anexar Groenlandia, convertir a Canadá en el estado número 51 de EE.UU. o rebautizar el Golfo de México como el “Golfo de América”.

Incluso, ha mencionado la posibilidad de que EE.UU. recupere el control del Canal de Panamá, generando inquietud internacional.