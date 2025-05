Eddio Inostroza levantó el título con Unión Española en 1975, y ganó 5 trofeos con Colo Colo, además de jugar Copa Libertadores y ser seleccionado.

Participó en el equipo técnico del “Cacique” campeón continental 1991, y además fue entrenador interino del primer equipo albo tras las salidas de Arturo Salah, Mirko Jozic. Vicente Cantatore e Ignacio Prieto.

“Uno siempre quiere crecer”, admitió sobre sus pretensiones, entonces, de haber seguido como titular en la banca popular.

En el programa Camino al Centenario, de ADN, “Yeyo” reveló que está trabajando en Deportes de la Municipalidad de Macul, al mismo tiempo que sigue con atención la crisis de Colo Colo.

En conversación con Carlos Caszely y Manolo Fernández, Eddio Inostroza lamentó la realidad del club, con problemas en su barra, directiva y campaña futbolística. Para él, los albos comenzaron a declinar tras su campeonato el año pasado.

“Empezaron tarde la pretemporada. Luego se trajeron a Cortés, que se fue, no quería volver y regresó igual. ¿Saben que habría sido fenomenal? Que llegara Claudio Bravo. Se necesitaba él, un líder positivo. Habría sido genial, hasta los técnicos de cadetes hubiesen aprendido de su experiencia”.

Al analizar el desempeño futbolístico de Colo Colo en los últimos meses, Inostroza se detuvo también en otros rendimientos individuales: criticó la impulsividad de Esteban Pavez en su rol de capitán y también el presente de Arturo Vidal.

“Fue un gran jugador, ganó todo. Pero no puede ser la base del equipo con lo que fue, a mí me da pena verlo jugar. Sus barridas deslizantes eran espectaculares, pero en el último partido se tiró una a 5 metros, y se demoró mucho en volver a posición. Quizás hasta yo me demoro menos”, aventuró.