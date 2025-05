“Queremos que se quede”: plantel de Colo Colo “cierra filas” con Jorge Almirón tras golear a Unión Española

Tras la goleada sobre Unión Española, en Colo Colo el tema fue la situación de Jorge Almirón.

Todo considerando que el argentino apenas se presentó en conferencia de prensa, sin siquiera responder preguntas, manteniéndose en el cargo al rechazar ya tres propuestas para rescindir su contrato.

Al respecto, el plantel albo salió a respaldarlo, más aún luego de haber celebrado los goles con el DT argentino.

“Es un abrazo de cariño, de apoyo. Pase a lo que pase, vamos a estar siempre con él. Es una gran persona. Mi abrazo con él fue por eso, llegué a Colo Colo por él, me pidió que viniera y yo tenía algo pendiente con él”, dijo Claudio Aquino, descartando un ambiente tenso en el camarín.

“No sé si nos golpea, tratamos de encerrarnos en el plantel. Están diciendo hace una semana que se va y está trabajando con nosotros. Llama la atención no saber si se queda, pero nos deja tranquilos verlo trabajar todos los días con nosotros, a pesar de lo que se decía. Es un gran profesional”, comentó Claudio Aquino, apuntando que buscaron respaldar a Jorge Almirón con el rendimiento en el Monumental.

“Lo demostramos dentro de la cancha. No tomamos decisiones, pero nos debemos al club. Tenemos que hacer lo que hicimos hoy, llevar a Colo Colo a lo mejor”, enfatizó.

Las definiciones de Alan Saldivia

El central del “Cacique” fue aún más explícito respecto a la situación de Jorge Almirón.

“Quedó demostrado que queremos que se quede, nos hace bien. Lo queremos mucho. Hay que estar en esto juntos”, dijo, asumiendo que el equipo debe seguir mejorando más allá del ruido externo.

“Teníamos metas grandes, pero nos quedó un trago muy amargo de lo que vivimos (...) Nosotros entrenamos bien, estamos bien adentro. El ruido es de afuera. Dentro, el grupo está unido. Hicimos la autocrítica, tenemos que hablar menos y entrenar para superar este momento”, aseguró el uruguayo, autocrítico también respecto de su nivel de juego.

“No estoy en mi mejor nivel, no tengo problema en asumirlo. Es una mezcla de todo, pero somos seres humanos. No queda otra que salir adelante”, cerró Alan Saldivia.