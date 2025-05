José Luis Sierra asume el duro presente de Unión Española: “El responsable soy yo, ¿quién más va a ser?"

El presente de Unión Española sumó otro oscuro antecedente al caer estrepitosamente ante Colo Colo en el Monumental.

“Fue un partido bastante abierto. No era lo que nosotros pretendíamos. Por momento tuvimos la pelota y otros no. No era el partido que queríamos jugar. El riesgo era demasiado grande en el intercambio de llegadas, no controlamos el partido”, reconoció el DT hispano, José Luis Sierra, autocrítico del presente del club, que es antepenúltimo en el torneo local.

“La campaña es fácil analizarla: en el campeonato nacional es muy mala. Al inicio teníamos alguna justificación, nunca hemos podido tener a todos los jugadores a disposición. ¿Cómo veo el futuro? El fútbol y la vida no me hacen pensar mucho en el futuro. Uno tiene que pensar en el presente, ya veremos qué pasará en el futuro", dijo el exvolante, evitando plantearse ante una eventual salida del cargo.

“Lo que yo piense jamás se los voy a decir aquí respecto a ese tema, se lo diré al club, que es lo que corresponde (...) El responsable soy yo, ¿quién va a ser? Lo que yo diga perjudica a Unión Española. Prefiero que la culpa sea mía", aseguró, junto con evidenciar lo corto de su plantel.

“No tenemos jugadores para plantearnos al contragolpe. Creo que solo Palestino tiene más partidos que nosotros en el año. Tenemos muchos jugadores juveniles, tenemos minutos para regalarle a todos los equipos. Me encantaría pensar que haré cinco cambios para el próximo partido, pero son solo juveniles”, recalcó, junto con apuntar que, aun así, no se justifican los pobres resultados en el año.

“Va a sonar a una locura lo que voy a decir, pero Unión tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores. No puede competir para pelear el título, pero sí para no estar en la posición en que está hoy día”, cerró José Luis Sierra.