Exalcalde de Puerto Montt sale de prisión y queda con arresto domiciliario total: está acusado por presuntos delitos de corrupción

El exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, abandonó el centro penitenciario Alto Bonito luego que el Juzgado de Garantía resolviera modificar la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva desde hace siete meses.

La resolución se dictó en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

Cuatro horas después de la audiencia, Gervoy Paredes dejó la cárcel bajo arresto domiciliario total. A la salida, reiteró su inocencia y responsabilizó a excolaboradores por los hechos indagados.

“Lo único que les puedo decir es que soy inocente y no me he podido defender. O sea, yo puedo hacer la autocrítica y esa autocrítica es que contraté a personas, a cuatro ladrones, que eran supuestamente profesionales, pero que se transformaron en sinvergüenzas y se aprovechaban de la confianza”.

“Yo muchas cosas más no puedo decir, excepto que soy inocente. Excepto que hay personas que robaron cerca de 500 millones de pesos, tal vez sean más, no lo sé, y esas personas se lo gastaron en el casino, eso está así”, afirmó.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Marco Muñoz confirmó que se encuentra evaluando apelar a la decisión del tribunal. En tanto, el abogado de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, Marco Emilfork, anunció que presentará una apelación formal para revertir el cambio de medida cautelar.