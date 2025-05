Trágica e inesperada muerte enluta a José Antonio Neme: “Estaba en estado de shock. Me caí en el pavimento...”

Es una situación dolorosísima e inesperada. Una muerte que enluta a José Antonio Neme, quien la relató entre lágrimas.

Resulta que el periodista estaba en su podcast con Julio César Rodríguez cuando comenzó a relatar que estaba viviendo un duro duelo.

“Sufrí un accidente muy traumático el jueves. Vivo en una avenida muy transitada, tengo una persona que pasea mis perros y por alguna razón, que a esta altura ya no tiene importancia, uno de los animales se soltó en la hora del taco y lamentablemente falleció. Fue una escena muy dolorosa“, indicó.

El animador se refirió así a su perrito Lalo, al que había adoptado tras el fallecimiento de otro de sus canes, Duque.

“Era precioso, un animal exquisito. Yo me proyectaba con él en una amistad, probablemente, de unos 15 años. Un accidente de estas características es bien traumático para la familia. Así que estoy cojo del alma”, declaró.

Y añadió cómo fue el devastador momento en que se enteró. “Yo bajé en ropa interior. Estaba preparándome para ducharme, porque venía llegando de una entrevista fuera de Santiago. El perro me saluda feliz como siempre, se va con la paseadora y 20 minutos después me toca la puerta una persona me dice: su perro está tirado en la calle”.

“Yo, en calzoncillos y una sudadera, salí corriendo y me encuentro con el perro tirado ahí, desfallecido. Tuvimos un cruce de miradas final. Yo estaba en estado de shock. Me caí en el pavimento... Era todo muy atroz”, cerró, lleno de lágrimas.