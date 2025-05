“Top Chef VIP 3” confirma a icónica animadora y a joven humorista: se suman a exfutbolistas, influencers y otros famosos

En una nueva apuesta por conquistar a la audiencia, Chilevisión se prepara para estrenar la tercera temporada de Top Chef VIP, el exigente desafío culinario de la televisión nacional.

Conducido nuevamente por Cristián Riquelme, el programa reunirá a 18 celebridades de distintos ámbitos como el espectáculo, el deporte, la televisión y las redes sociales.

Todas ellas competirán por convertirse en el mejor chef amateur del país, bajo la atenta mirada de un jurado conformado por los reconocidos chefs Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast.

Esta temporada promete una diversidad de talentos, personalidades y trayectorias. Y entre los concursantes recientemente confirmados destacan Pilar Cox y Lucas Espinoza, quienes son los últimos en sumarse al programa culinario.

Pilar Cox y su regreso a la TV chilena de forma estable

Pilar Cox, quien nació el 18 de febrero de 1963 en Montevideo, Uruguay, es una exmodelo y presentadora de televisión ampliamente reconocida en Chile. Su figura brilló especialmente durante las décadas de los 80 y 90.

En la actualidad, participa en un emprendimiento femenino ubicado en Lo Barnechea. Respecto a su historia con la cocina, comenta que comenzó por sus hijos, quienes “siempre comían a la carta”. Hoy, su enfoque está claro: “El principal objetivo es poner atención a las clases”.

En cuanto a sus capacidades bajo presión, advierte: “No me gustan las presiones, me altera, es un sentimiento de que te falta el tiempo y te están apurando, la presión no me gusta”. Además, reconoce: “A veces soy poco tolerante y me pasaba rollos por todo”.

Desde niña ha tenido un vínculo con la cocina. Aprendió a cocinar a los siete años haciendo panqueques. Su mejor plato, según recuerda, fue un bistec a lo pobre preparado para una amiga en Paraguay, en el que cuidó que “cada ingrediente estuviera en su punto y bien caliente”.

Entre sus recuerdos más tiernos, rememora: “Todos los domingos mi papá nos llevaba a comer pollo asado y eso nos encantaba”. Hoy en día, disfruta de la milanesa con puré, y admite que su placer culposo son los nuggets.

Lucas Espinoza y su revancha en Top Chef VIP

Por otro lado, Lucas Espinoza, nacido en Santiago el 11 de febrero de 1990, es actor y comediante. Alcanzó notoriedad en El Club de la Comedia y ha trabajado en la serie web Tiempos Mozos, así como en películas como Dry Martina y Prueba de Actitud.

En la cocina se autoevalúa con modestia: “me pongo un 2” (de nota máximo cinco), aunque reconoce dominar la máquina para hacer pasta y perfeccionar desde los 25 su arroz “espectacular”. Le fascina un condimento estadounidense: Everything but the Bagel, al que considera “una trampa culinaria”.

Su comida favorita es escalopa Kaiser con puré picante y ensalada de apio con palta. De su infancia guarda el recuerdo del charquicán con huevo que le preparaba su abuela.

Una anécdota particular es su intento de cocinar pasta tras consumir hongos con amigos: “Nos dio tanta risa que no pudimos ni comer”. En el amor, apostaría por una frittata italiana como plato de cita, pues “es como una pizza en forma de tortilla”.

No obstante, no se declara excesivamente competitivo. Aun así, tiene claro su objetivo: “Estaría dispuesto a pasar horas y horas y horas entrenando y practicando algo que me salga mal hasta que salga bien”. Y con humor, asegura: “Dejar a mi cabro chico de lado… (no tengo hijos, pero suena bacán, ¿no?)”.

Además de Pilar y Lucas, Chilevisión ya confirmó la participación de Alejandra Fosalba, Nicolás Solabarrieta, Vanessa Daroch, Mafe Bertero, Dani Ride y Coca Mendoza. La fecha exacta de estreno, junto con más detalles del programa, serán anunciados en los próximos días.