La lapidaria crítica de Johnny Herrera contra Arturo Vidal por su nuevo llamado a La Roja

Este viernes, Ricardo Gareca entregó la nómina de la selección chilena para enfrentar a Argentina y Bolivia en la próxima doble fecha de las Eliminatorias, donde La Roja se jugará su última vida para seguir soñando con el repechaje al Mundial 2026.

Sin embargo, el listado del “Tigre” no estuvo exento de polémicas, ya que la citación de algunos jugadores que no pasan por su mejor nivel fue duramente cuestionada, como fue el caso de Brayan Cortés, Esteban Pavez o Arturo Vidal en Colo Colo.

Respecto a este último, Johnny Herrera, en su rol de panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, fue bastante crítico con la convocatoria del “King”, asegurando que “para mí, no está ni para jugar en Colo Colo”.

“Vidal ya no tiene ritmo, ya no hay Copa Libertadores. Es ver los partidos y ser objetivo. Contra Ñublense salió fundidísimo y para jugar a este nivel... Está bien, él tiene su currículum y todo, pero no está bien físicamente y se nota mucho", apuntó.

En esa línea, el otrora portero de Universidad de Chile remarcó que “vas a jugar contra el campeón del mundo y a 4.500 metros de altura. Vas a jugar contra los mejores volantes que existen y no tienes ritmo para eso".

Cabe recordar que La Roja enfrentará a Argentina el próximo jueves 5 de junio en Santiago y, cinco días más tarde, deberá visitar a Bolivia el martes 10 del mismo mes en la altura de El Alto.