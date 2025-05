Gustavo Álvarez asume el costo de jugar con suplentes tras caer ante Limache: “No salió bien, pero hicimos lo correcto”

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, habló tras la derrota de este viernes por 2-0 en su visita a Deportes Limache y defendió su decisión de presentar un equipo alternativo pese al negativo resultado que le impidió a los azules alcanzar el liderato del Campeonato Nacional 2025.

Pensando en el decisivo duelo que tendrá el próximo martes ante Botafogo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el técnico de los azules alineó una formación con mayoría de suplentes y optó por guardar a varios titulares.

Al respecto, el DT conversó con TNT Sports y explicó que “el compromiso del próximo rival (Botafogo) fue el domingo anterior, tenía que jugar este sábado y pidió postergar el partido contra Ceará”.

“Ceará accedió para jugar en la fecha FIFA porque no tienen jugadores seleccionados ninguno de los dos equipos, entonces ayer jugó con un equipo alternativo y nosotros teníamos que igualar esa situación", agregó.

En esa línea, Gustavo Álvarez remarcó que “nosotros no podíamos dar esa ventaja, insisto, con un rival que tenía que jugar mañana y había pedido aplazar esa fecha por el partido con nosotros. Nosotros vinimos y lo afrontamos. Tenemos un plantel para competir, hoy no salió bien, pero hicimos lo correcto".

Además, se mostró contrario a la idea de darle descanso a los equipos que están disputando torneos internacionales. “Hay que respetar el reglamento, creo que esas licencias son a partir de semifinales y el calendario está así, hay que aceptarlo”, apuntó.

“Yo digo el porqué de algunas decisiones nuestras en función del rival para no dar ningún tipo de ventaja. Y no es excusa, nos tocó perder y esto lo hubiera dicho hasta ganando, el porqué uno planificó cierta cantidad de minutos para algunos jugadores y otros. Me parece que es lo correcto independientemente del resultado", sentenció.