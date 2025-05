Durante una reciente conferencia de prensa en Madrid para presentar su nueva novela Mi nombre es Emilia Valle, Isabel Allende expresó su profunda preocupación por el clima político y social que se vive en Estados Unidos.

La autora chilena, reconocida como la escritora en lengua hispana más traducida y vendida del mundo, reside en el país de Norteamérica desde hace décadas.

En el diálogo con los medios, la escritora fue enfática al afirmar “Mientras pueda, voy a vivir en Estados Unidos, porque ahí está mi hijo, mi nuera, mis perros y mi marido, en ese orden. Pero si llega el momento en que la cosa se pone color de hormiga, como creo que se va a poner, tendré que irme”.

“No quiero vivir en una dictadura, no quiero vivir en un gobierno autoritario, por eso me fui de Chile”, añadió.

La autora relató que, “no quisiera tener de nuevo esa experiencia, de empezar de cero en otra parte, pero si llega el momento, lo haré. No me siento tan vieja como para no empezar de nuevo. Puedo empezar de nuevo”.

¿Y regresaría a Chile?

En su intervención, Isabel Allende expuso las razones de por qué se iría de Estados Unidos. “Es a nivel de piel. Lo que me pasó en Chile fue a nivel de piel“, planteó.

“No puedo vivir así, no puedo vivir con miedo, no puedo vivir callada, no puedo vivir escondiendo, escondiéndome yo o escondiendo gente. Espero que no se llegue a eso, pero si llega (a eso), habrá que irse”, remató.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de volver al Chile de hoy, la escritora respondió: “Claro que sí, pero también a España. Esas son las dos opciones. Al sur de Chile o España”.

Su crítica al “nacionalismo cristiano blanco” de Trump

En la ocasión, la autora chilena también denunció el trato del actual gobierno estadounidense contra los latinos, afirmando que “ahora con Trump hay una insistencia con que hay que ser blanco. Trump está deportando gente que tiene papeles legales en los Estados Unidos. Y los deporta a unas prisiones en El Salvador espantosas y a otras partes, ni siquiera a sus países de origen”.

“Sin embargo, está invitando como refugiados a unas personas blancas de Sudáfrica, que no son realmente refugiados, porque no están escapando de nada. Pero son blancos. Entonces hay una cosa del nacionalismo cristiano blanco en Estados Unidos que es muy peligrosa, y además es absurda”, cerró.