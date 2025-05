En una de las emisiones más sorprendentes del programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, la escritora chilena Isabel Allende hizo una aparición completamente inesperada, tanto para el público como para el propio presentador.

“Estamos muy contentos, no sé cómo ha ocurrido esto... Ha venido Isabel Allende”, expresó Broncano al anunciar a la reconocida autora al ingresar al teatro.

El conductor no ocultó su sorpresa y admiración: “Eres una invitada que nunca esperaría tener en el programa”, dijo, sinceramente, un sentimiento que la chilena de 82 años compartió.

Aunque la escritora reveló haber visto solo la entrevista que La 1 realizó a Jane Goodall, no tardó en acomodarse al estilo irreverente del espacio. Desde el primer momento, empezó con sus bromas. “Habla más lento porque no te entiendo nada. Pensé que hablabas en Rumano”, le dijo al animador español.

Las bromas de Isabel Allende sobre la vida sexual de David Broncano

Sin embargo, uno de los momentos más comentados se produjo incluso antes de que comenzara formalmente la entrevista.

Consciente del estilo del programa y las preguntas típicas de Broncano, Isabel Allende decidió adelantarse y sorprendió con un peculiar obsequio para el animador: “Mira, yo hablé con Silvia, tu novia. Pensé que lo que tú necesitas, después de conversar con ella, son afrodisíacos”, comentó con humor.

El conductor intentó defenderse entre risas: “¡Qué dices, hombre! Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso”. A lo que la autora respondió tajante: “Bueno, no sé, chequéalo con ella, porque tal vez tú te crees muy fogoso”.

El animador español intentó argumentar con una divertida imagen: “No me creo, además tengo un espejo grande en la habitación y me veo, y digo ‘oh Dios mío‘, y me veo y digo ‘qué vigor’”. Sin embargo, la chilena remató con ironía: “Bueno, ella no está de acuerdo”.

La escritora luego le entregó un libro de su autoría donde aborda el tema de los afrodisíacos, generando una carcajada general del público.

Silvia Alonso, pareja de Broncano, también intervino en tono distendido: “A ver, Isabel, eran cosas entre nosotras, estábamos contándonos la vida, yo no esperaba que tú lo fueras a decir aquí frente a todo el mundo”.

La autora respondió con agudeza: “Si lo tienes que contar es porque sucede rara vez”.

Intentando apaciguar la situación, la novia del conductor del programa cerró con una frase conciliadora: “Está todo bien, que en realidad está todo bien, pero, bueno, que le echamos un vistazo al libro por si acaso y ya está”.

🔥 Isabel Allende pone en su sitio a Broncano.



¿Sabes que te van a preguntar por relaciones en el último mes? Espera, que te voy a adelantar yo por la derecha. #LaRevuelta pic.twitter.com/V5GUIQ75a3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 21, 2025

El intento de revancha del animador de La Revuelta

Hacia el final del programa, el presentador español no perdió la oportunidad de invertir los papeles y lanzó una de sus preguntas clásicas a la escritora: cómo había sido su vida sexual el último mes.

Con su característico desparpajo, Isabel Allende replicó: “¿Por qué te interesa si es mi vida privada? (...) No ha sido malo, pero he estado viajando mucho. Así que cuando vuelva a casa espero recuperar un poco, pero se me está acabando la marihuana, así que si te sobra algo, me la das“.