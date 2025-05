Un fuerte conflicto se desató en la interna del Manchester United luego de perder la final de la UEFA Europa League ante Tottenham por 0-1, en un partido que se disputó este miércoles en el Estadio de San Mamés de Bilbao, en España.

Tras el encuentro, el delantero argentino Alejandro Garnacho fue muy crítico con la temporada de los “Diablos Rojos” y le lanzó un duro dardo a su entrenador, Ruben Amorim, incluso dejando en duda su continuidad.

“Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga que no le ganamos a nadie. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”, afirmó el jugador en zona mixta.

En esa línea, el atacante deslizó una crítica hacia el planteamiento de su DT y el rendimiento de sus compañeros: “Faltaron muchas cosas. Cuando no metes goles al final siempre necesitas más cosas y bueno, creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas, ayudé al equipo y jugar hoy 20 minutos... no sé”.

“El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Intentaré disfrutar del verano y ver qué pasa después”, añadió el extremo sobre su futuro en Old Trafford.

La respuesta del técnico de Manchester United

Luego de los dichos de Garnacho, Ruben Amorim no se quedó callado y le contestó duramente, aumentando la polémica. “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló una ocasión clara en la primera parte de la semifinal? Garnacho. Así es el fútbol", lanzó.

“Si la directiva y los aficionados creen que no soy el hombre adecuado, me iré sin discutir y sin compensación”, agregó Amorim sobre su continuidad en el cargo. “Pero no voy a dimitir. Confío en mi trabajo”, enfatizó el DT.