La NBA anunció al Equipo Defensivo del Año: Draymond Green y Evan Mobley destacan en la primera selección

The 2024-25 Kia NBA All-Defensive First Team:



▪️ Dyson Daniels of @ATLHawks

▪️ Luguentz Dort of @okcthunder

▪️ Draymond Green of @warriors

▪️ Evan Mobley of @cavs

▪️ Amen Thompson of @HoustonRockets