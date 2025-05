“Cristiano me dijo que lo quería el Milan, el Manchester y el Madrid; yo le dije...”: Pablo Contreras recuerda el consejo que le dio a “CR7″

El exfutbolista nacional, Pablo Contreras, recordó la estrecha amistad que formó con Cristiano Ronaldo cuando ambos jugaron juntos en el Sporting de Lisboa, en la temporada 2002-03.

En esa época, un joven “CR7″ de 17 años daba sus primeros pasos en el profesionalismo, mientras que el defensa chileno venía con mayor recorrido tras vestir las camisetas de Colo Colo, Mónaco, Racing y Osasuna.

“Como Cristiano no tenía la edad para manejar, yo lo pasaba a buscar a su departamento y nos íbamos al centro de entrenamiento del club. Compartíamos mucho, tenía mucha relación, mucha amistad. No fui visionario de pensar y entender lo que él iba a conseguir en su carrera”, partió señalando Contreras en diálogo con Minuto 90.

“Tenía que pasarlo a buscar muy temprano, una hora antes del entrenamiento, porque él se metía al gimnasio. Y nos íbamos muy tarde, porque después se quedaba haciendo recuperación, masaje, crioterapia”, explicó el ex Colo Colo sobre sus días junto al delantero portugués.

Pablo Contreras también abordó el reencuentro que tuvo Cristiano Ronaldo en España. “En 2015 me fui a España a estudiar dirección deportiva, y Cristiano estaba en el Real Madrid, así que lo llamé para visitarlo en el lugar donde entrena el equipo. Él tuvo la deferencia de tomarse una foto e invitarme a un partido de la Copa del Rey. Estuvimos en su palco, con su mamá, su hijo y el mío. Ese día tuvimos una buena conversación y desde ahí que no sé nada más de él, no tengo su teléfono”, indicó.

Además, el ex Colo Colo recordó la vez que aconsejó al astro luso cuando este estaba indeciso ante tres ofertas de clubes importantes en Europa. “Cuando terminamos la temporada en Sporting, me reuní con Cristiano, teníamos el mismo representante, y me dice ‘tengo tres ofertas, no sé cuál tomar, me quiere el Milan, el Manchester United y el Real Madrid’. Yo le dije ‘por tus condiciones, te veo más como delantero, y en el Madrid seguramente la puedes romper’. Al final, Cristiano eligió el Manchester y tampoco se equivocó, por todo lo que consiguió”, comentó.

“Estoy alegre de todo lo que ha vivido Cristiano, todo lo que le ha entregado al fútbol. Es un chico ultra profesional, por lo cual se merece todo lo que está viviendo, más allá de las comparaciones que se realizan y que la gente lo encuentra un poco petulante. Su forma de ser es así, pero es una gran persona”, concluyó Pablo Contreras.