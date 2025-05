Famosa influencer destapó preocupante situación con joven que encarnó a “Brunito” de Los 80: “Cree que estamos casados”

Es un caso extraño. Uno que destapó Danilo 21 y del que una de sus protagonistas, una conocida influencer, decidió hablar.

Resulta que el tiktoker mostró en un video la supuesta “obsesión” que tendría Pablo Freire, quien encarnó a “Brunito” en la serie Los 80, por la creadora de contenido Bea Bravo. “Lo comento porque me parece rarisimo, hasta me llegué a preocupar”, advirtió.

Un extraño cahuin del que la joven decidió hacerse parte, revelando todo lo que ha tenido que vivir a causa de esto, y confirmando que ambos se conocieron estudiando Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero nunca pasó nada más.

“Varias de ustedes ya me habían preguntado por interno y les había contado, no me pareció correcto publicarlo porque si bien es algo que me afecta a mí, se trata de una crisis de salud mental heavy de otra persona más que de mí misma", partió diciendo Bea.

Y agregó que “hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando (su novio) es un simple ‘jueguito’ al que colectivamente todos (incluyendo a su familia y sus amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él".

“Ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones a que nosotros tenemos algún tipo de relación de carácter romántica y sexual, cosa que no podría estar más alejada de la realidad, porque nunca fuimos ni realmente amigos, solo muy buena onda en los pasillos de la u y era", añadió.

Bea aseguró que “ha sido re incómodo para mí porque él tiene una cantidad de seguidores considerables y ya ha salido de la esfera universitaria, donde la mayoría de mis compañeros están al tanto de su situación".

La influencer indicó que “es una situación que están intentando manejar profesionales médicos y su familia", y que “estamos intentando estar bien y tener cuidado”.

En tanto, Pablo Freire no se ha referido al tema, pero sí hay registros de algunas interacciones del joven en las redes de Bea Bravo, que ella misma compartió. ¿Qué tal?