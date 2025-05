Dakota Johnson, protagonista de la próxima comedia romántica Materialists, sorprendió al revelar el insólito consejo que le dio su amigo y compañero de elenco Pedro Pascal : abrirse una cuenta en OnlyFans.

La actriz contó la anécdota durante una entrevista con ELLE UK, donde también compartió sus opiniones sobre las citas modernas y respondió preguntas de sus seguidores.

La hija de Melanie Griffith, que mantiene una sólida relación con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, desde hace más de ocho años, participó en una sección tipo “consultorio sentimental” donde habló sobre relaciones, aplicaciones de citas y redes sociales. Fue entonces cuando recordó el consejo más curioso que le dio el chileno.

Pedro Pascal y Dakota Johnson en el set del "Materialists" en Tribeca, Manhattan / Getty Images / Jose Perez/Bauer-Griffin Ampliar

“Pedro Pascal me recomendó que me abriera una cuenta en OnlyFans. Me dijo que solo tendría que enseñar mis pies moviéndose y así haría mucho dinero”, reveló entre risas Johnson. La actriz, que confesó no tener mucha experiencia con apps de citas como Tinder, se mostró sorprendida por la fama de la plataforma . “¿OnlyFans es el sitio donde ves a la gente haciendo cosas raras? ”, se preguntó divertida.

La historia confirma la estrecha amistad entre ambos actores, quienes comparten pantalla en Materialists, película que se estrenará en cines el 14 de agosto y que también protagoniza Chris Evans. En ella, Johnson interpreta a una casamentera envuelta en un triángulo amoroso con los personajes de Pascal y Evans.

Con su característico sentido del humor, Pascal vuelve a ganarse el cariño del público, reafirmando su imagen como uno de los actores más cercanos y simpáticos de Hollywood. “Pedro es exactamente como lo ven”, había comentado su hermana, Lux Pascal, en una reciente entrevista.