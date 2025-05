Con el regreso de Mundos Opuestos 3 programado para el domingo 1 de junio por las pantallas de Canal 13, las reacciones en el mundo del espectáculo no se han hecho esperar.

El reality debutará justo después de la final de Palabra de Honor, marcando así el retorno de un formato televisivo que durante años fue uno de los más populares en Chile.

Pamela Díaz, figura emblemática del género, abordó este esperado estreno durante una conversación con el creador de contenidos, Matías Sammer.

Allí, al ser consultada sobre su participación en un posible encierro, no dudó en decir: “No, por este momento no creo, muy difícil“. Y tras que le preguntaran si la llamaron desde Mundos Opuestos 3, contestó: “No... Es que me van a llamar, sí o sí”.

La también animadora destacó el nuevo proyecto televisivo de Canal 13. “Yo creo que es un reality que le va a ir muy muy bien, apuesto muchísimo por este reality, hay nuevos rostros también, que eso es agradable, que haya 10 personajes nuevos”, aseguró.

A su vez, manifestó que: “Yo creo que al canal también le va a servir, creo que Mundos Opuestos es un reality que hace mucho tiempo estamos esperándolo. Queremos ver a los famosos sufrir, así, humillados”.

Su crítica al casting del reality

No obstante, “La Fiera” fue crítica con ciertas decisiones de casting. “Me hubiera gustado que hubiera entrado Michelle Carvalho, pero eligieron a Joche. No entiendo todavía a mi canal, es muy rara la situación porque prefiero mil veces a la Michelle, pero bueno”, expresó sin filtros.

Si bien todavía no tiene favoritos definidos, comentó: “Me gusta una chica argentina que canta, baila y todo (Florencia Vigna), no me acuerdo el nombre. De los que están, famosillos, yo creo que vienen varias peleas fuertes, pero no sé todavía”.

Finalmente, Pamela Díaz no descartó una futura aparición en el encierro. “Yo entro 10 días a hacer mis cosas y después chao, nada más”, señaló.