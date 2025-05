Blanco y Negro aprueba la negociación con Jorge Almirón para que deje Colo Colo

Durante la tarde de este martes se produjo la reunión extraordinaria de Blanco y Negro ante la eliminación de Copa Libertadores.

Al respecto, y tras una votación de 5 votos a favor y 4 en contra, el directorio aprobó mandatar a Aníbal Mosa para que pueda negociar la salida de Jorge Almirón de la banca alba.

“Se aprobó el que pueda sentarse a negociar con él. Hay una crisis institucional horrible y el entrenador no es el máximo responsable, a eso hay que abocarse”, planteó a ADN Deportes el exmandamás del “Cacique” y director de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

“Hay que ver esto con cuidado. No me parecía que hubiera que recurrir a que se terminara su proceso”, remarcó respecto a la continuidad o no de Almirón.

Lo cierto es que ahora dependerá de las negociaciones de Aníbal Mosa con el DT argentino.

Según información de ADN Deportes, Blanco y Negro cuenta entre 800 mil y 1.100.000 dólares para ofrecerle a Jorge Almirón con tal de que rescinda anticipadamente el contrato que lo ligaba al club hasta diciembre de 2026.