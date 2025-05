Manuel Monsalve tras dejar prisión preventiva: “Ante los delitos que se me imputan, reitero mi inocencia”

En horas de la tarde de este lunes 19 de mayo, Manuel Monsalve dejó el anexo Capitán Yáber tras 6 meses de prisión preventiva.

Esto porque la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por su defensa, modificando su cautelar y decretando el arresto domiciliario total .

Tras dejar el recinto penitenciario, Monsalve señaló que estos meses han sido “dolorosos, complejos, dolorosos para mi entorno, mi familia, para mucha gente”.

“Más allá de la discusión pública que se da, estar privado de libertad es una situación difícil, pero quiero agradecer el trabajo de Gendarmería”, agregó.

En esa línea, el ex subsecretario del Interior dijo que “estar en prisión e incomunicado no es un privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que correspondan”.

“Hay una denuncia, y esta debe ser investigada, pero ante los delitos que se me imputan, reitero mi inocencia , y esta debe demostrarse en los tribunales de justicia”, aseveró.

Asimismo, Monsalve declaró que “es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, informaciones parciales, y a afirmaciones que se han hecho estos meses y que son erradas o falsas”.

“Ahora quiero encontrarme con mi familia, y el resto se verá en las instancias que correspondan”, cerró.

Cabe consignar que Monsalve se trasladará hasta la región de Valparaíso para cumplir con este arresto domiciliario total, zona en la cual tiene ingresada su vivienda.