Libro de autor chileno rescata las camisetas de los Mundiales y sus historias

Para el autor del libro, el escritor chileno Esteban Catalán, el fútbol va mucho más allá de la actividad puramente deportiva. Tiene un impacto social y hasta en la manera en que se mide el tiempo. Vive el deporte con una pasión que se convierte en su segundo libro sobre las camisetas que se han usado en los Mundiales, desde Uruguay 1930 hasta ahora.

Ahora, Catalán está lanzando una nueva edición de El gran libro de las camisetas de los Mundiales, un proyecto que se inició hace varios años cuando descubrió el trabajo del ilustrador Francisco Ruiz, quien dibuja camisetas de fútbol con un detalle fuera de lo común.

“Nos contactamos para concentrarnos en un proyecto que unificara ese trabajo con la recuperación más documentada posible de uniformes de fútbol antiguos. La perspectiva que ofrece el libro, entre otras cosas, es observar cómo los colores y los símbolos de las camisetas y, por extensión, de las ideas que representan estas naciones, van cambiando o sosteniéndose a través del tiempo”, dice Catalán, quien ha escrito obras como Tragar veneno, Los límites y el mar y Eslovenia, a ADN.cl.

El libro ilustrado de 232 páginas y editado por Planeta es una revisión después de que su primera edición cubriera hasta las indumentarias de Rusia 2018 y que tuvo una muy buena recepción, según relata el autor, quien es doctor en Literatura de la universidad de Warwick

-¿Cuáles fueron los uniformes más difíciles de encontrar?

- Las camisetas de la primera década entre 1930 y 1938, hasta hace muy pocos años eran una hoja en blanco. Me acuerdo que nosotros, como parte de este proyecto, contactamos a gente que se dedica a esto, a historiadores del fútbol. Trabajamos con ellos, por ejemplo, con revistas Estadio para establecer realmente los colores del uniforme de Rumania, por ejemplo, en el Mundial de 1930. Ahora, gracias a Internet es más fácil encontrar información.

-¿Qué rol juega el fútbol en la vida de los fanáticos?

- Este es un proyecto familiar porque conecta distintas generaciones. Hay algunos amigos que tienen la tesis de que quienes siguen el fútbol miden su vida en Mundiales o Copas. Dicen ‘Ah, me acuerdo que esto pasó en 2014 porque justo estaba el Mundial de Brasil’.

Entonces hay gente que a veces no se sabe los cumpleaños de su familia, pero sí fechas de su equipo. Y al mismo tiempo me parece que mucha gente que sigue el fútbol no puede diferenciar a sus jugadores favoritos de ciertos momentos de la vida en que fuimos más felices. Generalmente en la adolescencia o en la niñez, pero no siempre. Cada evento en el futuro vuelve a abrir una ilusión, como una ilusión porfiada, que es también ser otra vez cabro chico, por un rato que sea.

El primer capítulo: