Green Day regresa a Chile con show en Parque Estadio Nacional: cuándo y cómo comprar entradas

La icónica banda estadounidense Green Day confirmó su esperado regreso a Chile. El trío liderado por Billie Joe Armstrong se presentará el sábado 30 de agosto en el Parque Estadio Nacional, como parte de su gira internacional, con la banda británica Bad Nerves como invitada especial.

Con más de 75 millones de discos vendidos y cinco premios Grammy, la agrupación es considerada una de las más influyentes del punk rock mundial. Su histórico álbum Dookie (1994), junto con la ópera rock American Idiot (2004), marcó generaciones y consolidó su lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El concierto en Santiago será parte de la gira de promoción de su más reciente álbum, Saviors, lanzado en enero de 2024, y que incluye el sencillo The American Dream Is Killing Me.

¿Cuándo y cómo comprar entradas?

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará el lunes 26 de mayo a las 12:00 horas y se extenderá hasta el 28 de mayo a las 11:59. Incluye 20% de descuento pagando con tarjetas del banco y permite pagar hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio.

La venta general se abrirá el 28 de mayo al mediodía a través de Ticketmaster.cl. Clientes Entel también tendrán un 20% de descuento hasta agotar stock.

El evento será nominativo, y los asistentes podrán descargar su código desde el 20 de agosto. No se permitirá el ingreso a menores de 6 años, y los menores de 15 deberán asistir acompañados por un adulto.