El principal motivo por el que los chilenos deciden no tener hijos, según estudio

¿Cuáles son los motivos de la caída de la natalidad en Chile? Un estudio de opinión de la U. de los Andes reveló que un 17% de los encuestados declara que no tiene hijos y que no contempla tenerlos en el futuro. Un 46% dice que si bien los tiene, no quiere sumar más.

En la encuesta, que entrevistó a 1.297 personas de 18 a 55 años o más, el principal motivo de quienes optan por no ser padres apunta a razones económicas (un 46%), como el bajo salario y el costo de la vida. Un 11% respondió que prioriza otros proyectos personales.

La tasa de fecundidad en Chile es de 1,16 hijos por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Es el dato más bajo en la historia de Chile, según datos del INE.

¿Por qué no tener hijos en Chile?

Otros motivos esgrimidos por los chilenos son la inseguridad o falta de estabilidad social (19%), y la escasa posibilidad de conciliar trabajo y familia (16%), según informa El Mercurio.

La encuesta muestra que el 60% considera que tener hijos es algo positivo y deseable, y un 44% cree que el Estado debería implementar políticas públicas para fomentar la natalidad.

¿Cómo se podría fomentar la natalidad en Chile? Entre las respuestas más populares destacan las licencias parentales más extensas y flexibles (29%), el acceso a jardines infantiles gratuitos o más baratos (21%) y condiciones laborales más favorables para los padres (39%).