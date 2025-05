Claudio Aquino y el pésimo momento de Colo Colo: “Hay que apretar los dientes, cerrar la boca, aceptar las críticas y trabajar”

El mediocampista de Colo Colo, Claudio Aquino, habló tras la igualdad 2-2 de su escuadra ante Ñublense por el Campeonato Nacional 2025.

El “Cacique” sigue sin levantar cabeza tras su debacle en Copa Libertadores y este lunes solo logró rescatar un trabajado empate frente a los chillanejos en el Estadio Monumental.

“Estamos tristes por la situación que estamos viviendo, pero nada, hay que apretar los dientes, cerrar la boca, trabajar y tratar de sacar el equipo adelante”, comenzó diciendo el trasandino.

En esa línea, añadió: “El primer tiempo de nosotros no fue bueno y creo que tenemos que apuntar al Colo Colo del segundo tiempo, ya que fuimos muy superiores, atacamos, tuvimos muchas situaciones de gol y no las pudimos convertir. Ese es el puntapié inicial para ganar, pelear torneos y sacar esta situación adelante”.

“No queda otra que aceptar las críticas, hay que bancárselas y sacar la situación adelante”, agregó Aquino.

Finalmente, el volante de los albos se refirió a una posible partida de Jorge Almirón tras la reunión que sostendrá este martes con Blanco y Negro.

“Son temas que a mí no me gusta hablar. Mañana lo decidirán el club y Jorge. Nosotros no sabemos nada y dependerá de ellos qué es lo que quieren hacer, así que tenemos que esperar”, cerró.