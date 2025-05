¡TREMENDO! Chileno Carlos Díaz se alzó como flamante ganador de la Maratón de Santiago 2025

Fuera de serie. La Maratón de Santiago 2025 tuvo al chileno Carlos Díaz como su principal protagonista.

El criollo sorprendió y se alzó como el monarca de la prueba capitalina, tras conquistar la categoría estelar masculina de 42 kilómetros.

El criollo se mostró sumamente sólido y con una estrategia impecable, firmó un tiempo de dos horas, nueve minutos y 50 segundos, sacando una gran distancia respecto a sus máximos perseguidores, los keniatas, Wesly Ledama y Luke Kibet, segundo y tercer lugar, respectivamente.

“No son solo tres meses entrenando, es toda una vida. Agradezco a todos lo que me ayudaron. Son 15 años de carrera, con gente apoyando. En la parte final me sentí con confianza y pude terminar con fuerza los últimos kilómetros”, sostuvo el deportista nacional una vez que finalizó la prueba en las calles santiaguinas.

Este fue el debut de Carlos en la máxima distancia de la prueba capitalina, quien con este triunfo completó su triplete en el certamen, porque ya había ganado en 10k y 21k.

Consignar que, antes de correr la prueba, Díaz se mostró confiado en conversación con ADN TOP respecto a lo que podía conseguir en la maratón.

“Esperamos estar peleando con los mejores en la punta de la categoría. En el maratón nunca está nada escrito, pero sabemos que lo podemos hacer bien. Quiero pelear con los atletas internacionales que vienen”, comentó Carlos Díaz, también motivando a la gente que participará en la carrera o como espectador", indicaba hace algunos días.

Respecto a las otras categorías, En los 21k celebró Matías Silva (1h 03:30), seguido de Hugo Catrileo (1h 04:34).

En los 10k, en tanto, el más rápido fue Diego Uribe (28:37).

