En la última edición de “Camino al Centenario“ de Radio ADN, ayer sábado, Carlos Caszely y Manuel Fernández conversaron con un histórico de Colo Colo, Hugo Rubio.

En medio de la visita a su Diego Rubio en Estados Unidos, donde piensa radicarse allá, el “Pájaro” abordó su marca en el cuadro albo, donde, gracias a su traspaso a Europa, se terminó de financiar la construcción del Estadio Monumental a fines de los 80.

"Me quieren todos hoy. Me conocen más y me quieren más ahora que antes. A lo mejor no le tomas el peso, pero quedaste en la historia“, dijo, junto con valorar el proceso para la remodelación del recinto de Pedreros.

“Uno sabe que es mucho dinero, es muy difícil. No sé cuántos años se van a demorar en hacer eso, pero es lo que corresponde. La infraestructura es clave para crecer como club y combatir la violencia”, enfatizó Hugo Rubio, que abordó su presente hoy lejos del protagonismo que, en algún momento, incluso lo tuvo como representante de jugadores tras su retiro del fútbol profesional.

“Medito y leo todos los días. Soy de filosofía budista. Si hubiera sido técnico me pierdo toda la historia que tengo con mi familia”, comentó, además de abordar su particular predilección por otras creencias.

“Sigo mucho la numerología. Está todo escrito. Eso y el horóscopo chino, es cosa de ver los jugadores. Messi es el número 1 y es signo cáncer. Somos más tranquilos, generosos. Guardiola, Zidane, Cristiano Ronaldo. Son todos 1. Son todos cancerianos. El Dalai Lama, Ghandi”, reflexionó.

Hugo Rubio y su mirada crítica del fútbol en Chile

Con sus hijos, Eduardo y Diego, dedicados al fútbol profesional, y con el primero siendo parte de las divisiones menores de Colo Colo, ha seguido de cerca el desarrollo de los jóvenes futbolistas en el país.

Por lo mismo, expuso su crítica visión del presente. “¿Las oportunidades hay que dársela a los jóvenes o se la tienen que ganar? Los jugadores están, hay que buscar los que tengan ese carácter para meterse a un equipo e imponerse. Yo me perdí todos los nacimientos de mis hijos por ir a jugar, el fútbol era más importante que todo. Veo muchos chicos con talento, pero no sabes si les gusta o no el fútbol. Al jugador chileno no lo puedes dejar pensar, tienes que estar gritándole todo el partido, porque si no, se va de una manera impresionante", aseguró.

Al respecto, expuso el caso de uno que despuntó hace poco desde la cantera alba. “Siempre se mira para abajo. Alan Saldivia estaba jugando y agrandaba a los que estaban, vivía al partido desde que estaba afuera, con una personalidad y carácter. Estuvo seis meses, subió al primer equipo y es titular. Tenía las mismas condiciones, pero vivía el partido a 100 por hora, te llevaba el equipo arriba, hablaba todo el partido. El jugador chileno es mudo, no habla. Yo no sé qué tanto les gusta el fútbol”, comentó, planteando que la salida de Maximiliano Falcón influyó en el actual mal nivel del defensor charrúa.

“Cuando juegas con buenos jugadores, siempre vas a elevar tu nivel. Ahora nos damos cuenta de la importancia de Falcón. Saldivia bajó, pero estaba Falcón antes. Valía por dos, independiente de los errores que pudo haber cometido. Los rivales le tenían miedo, imponía respeto, y cualquiera que estuviera a su lado iba a destacar. Es difícil que tomara su papel, le va a costar un poco, pero es un jugador con condiciones enormes”, cerró Hugo Rubio en “Camino al Centenario”.