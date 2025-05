Gustavo Álvarez y su mesura tras el contundente triunfo de la U ante Huachipato: “Nos da tranquilidad, pero a no perder la autocrítica de la derrota”

Gustavo Álvarez analizó de manera clara el desarrollo del compromiso en que la U de Chile logró su victoria más abultada de la temporada, ante Huachipato.

“Hoy logramos encontrar los espacios para asistir y fuimos muy contundentes. En el segundo tiempo no tuvimos precisión para ampliar el resultado. El equipo hizo un buen partido y ganó justamente”, destacó el argentino.

“El primer tiempo se acercó mucho al ideal. El segundo tiempo no tuvimos la misma precisión, aun quedando tres o cuatro veces frente al arquero”, apuntó Gustavo Álvarez, abordando el lúcido presente azul con mucha mesura.

“Independientemente de los resultados, somos un equipo en construcción y evolución permanente. No sé el juicio de valor sobre quién es el mejor equipo del fútbol chileno, no es algo que me preocupe. Por más que se haya ganado, seguramente hay cosas para corregir. Equilibrio, pies sobre la tierra. Esto es largo. Nos da tranquilidad, pero a no perder la autocrítica de la derrota (...) Fue una buena victoria, abultada, pero hay que estar muy atento a no relajarse para seguir creciendo”, remarcó.

A tal punto es la búsqueda de un mayor rendimiento por parte del DT de la U de Chile que le exigió más a Rodrigo Contreras pese al doblete que convirtió contra Huachipato.

“Este tiene que ser un piso. Rodrigo fue, con Di Yorio, el último jugador en llegar. Tiene cosas por mejorar aún. No creo en la perfección, pero sí el perfeccionamiento. Ha evolucionado, pero este tiene que ser un piso”, aseguró, valorando también el momento de los atacantes, incluyendo el regreso al gol de Leandro Fernández.

“Destaco el compañerismo. Charles volvió a tener un gesto, ahora con Leandro. Habla de los líderes que tiene el plantel en su calidad humana y profesional. Que los delanteros hagan goles les genera muchísima confianza”, cerró Gustavo Álvarez, quien no quiso abordar directamente la serie de fuegos artificiales que lanzaron los fanáticos del club antes, durante y después del partido, con la consiguiente sanción que arriesga el equipo.