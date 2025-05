Ministro Cordero califica como “escandalosa” la divulgación de escucha entre Boric y su psiquiatra en Caso ProCultura

Durante este sábado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al Caso ProCultura, luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidiera remover al fiscal regional Patricio Cooper de la investigación, hecho que provocó repercusiones políticas durante las últimas horas.

Consultado sobre escucha telefónica entre el Presidente Gabriel Boric y su psiquiatra, Josefina Huneeus, Cordero señaló en Meganoticias que “estamos en medio de una divulgación de información respecto de la cual ni siquiera tenemos todavía conocimiento a qué personas se va a formalizar y en qué hechos. Esa divulgación es escandalosa porque es ilegal”.

La decisión de remover a Cooper se produjo luego de que la Corte de Apelaciones ordenara eliminar las escuchas telefónicas a Huneeus —exesposa de Alberto Larraín— incluyendo la conversación que mantuvo con el Mandatario, tras declararlas ilegales.

“El Gobierno tiene una sola posición”

Consultado sobre este cambio, la autoridad indicó que “la decisión del Fiscal Nacional de hacer cambio de fiscal en el Caso ProCultura, es una decisión estratégica de él”.

Asimismo, recalcó que “el Gobierno tiene una sola posición, que es respetar el sistema institucional, la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial”.

“Fue un juicio apresurado. El espionaje político es una calificación que yo no comparto. No la comparto del punto de vista conceptual ni jurídico. Creo que no hay ningún antecedente para sostener eso”, concluyó.