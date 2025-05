“Las condiciones estaban más difíciles”: Joaquín Niemann pierde terreno en el PGA Championship / Darren Carroll/PGA of America

Tras superar por poco el corte del PGA Championship, Joaquín Niemann estaba dispuesto a buscar un mejor rendimiento en las rondas finales.

En Carolina del Norte, el chileno no ha podido refrendar la temporada en que ha ganado 3 títulos del LIV Golf, cuestión que volvió a padecer este sábado.

Empezó con un birdie en el hoyo 13, pero sufrió un bogey en el 17, alternancia que volvió a darse, pero con un bogey en el hoyo 8 y un birdie en el 9.

Con esto, Joaquín Niemann se mantiene con una tarjeta acumulada de un golpe bajo el par, lejos del -7 con el que, de momento, lideran cinco jugadores, entre los que se incluyen los norteamericanos Scottie Scheffler y Bryson DeChambeau, además del venezolano Jhonathan Vegas.

“Fue un día más complicado, las condiciones estaban más difíciles. Me di hartas chances en el 14 y 15, pero no las pude aprovechar. Me hubiera gustado tener una mejor tarjeta”, reconoció el talagantino en diálogo con Golf Channel, buscando mejores sensaciones de cara a la ronda final.

“Está complicado, con el viento se está poniendo más dura la cancha con las posiciones de bandera, está muy cruzado y no sabes si está a favor o en contra”, cerró el único representante chileno en el PGA Championship.