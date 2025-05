Este es el grabado de patente que está prohibido en los autos: implica riesgo de multa y rechazo de revisión técnica

El jueves de esta semana comenzó a regir oficialmente el grabado de patentes en vidrios y espejos de los autos que están en circulación en Chile.

Todo consiste en una norma que busca disuadir los robos de vehículos y de sus accesorios, sumando el tallado a varias superficies.

En específico, actualmente los conductores deben contar con el añadido en seis vidrios, además de los dos espejos laterales.

Obviamente, todo podría ser fiscalizado por la autoridad de forma sorpresiva en las calles.

Claro que también el ajuste se convirtió en un requisito para obtener el visto bueno en la revisión técnica, en la fecha que corresponda a cada máquina.

En cifras, las multas van entre $68 mil y $103 mil, aproximadamente (1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales /UTM).

Grabado de patente en vidrios y espejos de autos en Chile: ¿Cómo NO debe ser el tallado?

Según explica el reglamento, en primer lugar los tallados que no están permitidos son aquellos que no son permanentes, es decir que no implican un desgaste en el material.

A la vez, tampoco están permitidos aquellos que tengan legra en negrita o cursiva, ya que el formato exige que sea una fuente normal y en mayúsculas.

De cualquier manera, si el cambio se hizo sin tener en cuenta las generalidades impuesta por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), lo más importante es que se permite identificar de forma efectiva la combinación de números y letras. En ese sentido, da igual si es lineal o con puntos.