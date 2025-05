Eurovisión 2025: Cómo ver la final en vivo desde Chile y cuáles son los países participantes

El espectáculo que cada año reúne a millones de personas frente a la pantalla ya tiene fecha, escenario y artistas confirmados.

La edición número 69 del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará este sábado 17 de mayo en Basilea, Suiza, ciudad que acoge el certamen gracias al triunfo de Nemo con la canción The Code en 2024

El evento tendrá lugar en el St. Jakobshalle, un recinto con capacidad para más de 30 mil espectadores que ya se encuentra completamente acondicionado para recibir a delegaciones de toda Europa y otras partes del mundo.

En esta edición, el festival no solo continúa su consolidación como un fenómeno global, sino que también refuerza su conexión con audiencias más allá del continente europeo.

Y es que, por tercer año consecutivo, los fans de Eurovisión que viven fuera de Europa también podrán hacer sentir su voz mediante el sistema de votación del “Resto del Mundo”, que les permite participar directamente en la competencia.

Según indican los organizadores, los votos del público internacional se integran como si se tratara de un país adicional, otorgando 12 puntos a la canción más votada, 10 a la segunda, y de 8 a 1 punto para las siguientes en el ranking.

Esta opción ha cobrado fuerza especialmente en países como Australia, Estados Unidos, México y Chile.

¿Cómo seguir la final en Chile?

Para los fans chilenos, la transmisión en vivo de la gran final estará disponible exclusivamente a través de la plataforma Zapping, mediante su señal Zapping Channel (canal 17).

La cobertura comenzará a las 15:00 horas (hora de Chile) y no tendrá costo adicional para los suscriptores del servicio. Además, se podrá disfrutar en hasta cinco dispositivos de forma simultánea.

Quienes deseen votar desde Chile podrán hacerlo usando la aplicación oficial del festival o ingresando al sitio www.esc.vote. Cada voto tiene un valor de 0,99 euros, es decir, cerca de $1.000 pesos chilenos. Se permite un máximo de 20 votos por persona y solo pueden participar mayores de 18 años.

¿Quiénes compiten este año?

En cuanto a los artistas en competencia, serán 26 los países que buscarán quedarse con el trofeo de Eurovisión 2025.

Entre ellos destaca la participación del país anfitrión, Suiza, representado por Zoë Më con Voyage, además de los tradicionales integrantes del ‘Big Five’: Melody con Esa diva (España), Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro (Italia), Abor & Tynna con Baller (Alemania), Remember Monday con What The Hell Just Happened (Reino Unido) y Louane con Maman (Francia).

A estos seis países se suman los 20 clasificados en las semifinales. Desde la primera semifinal llegaron: Noruega, Albania, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Ucrania, Portugal, Suecia y Estonia.

Y desde la segunda ronda se sumaron: Lituania, Israel, Armenia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Letonia, Malta y Grecia.