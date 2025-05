Carlos Díaz anticipa su debut en los 42 kilómetros del Maratón de Santiago: “Quiero pelear con los atletas internacionales que vienen”

Durante el desarrollo de la Expo Maratón, donde los atletas se juntan para retirar su kit de competencia para el Maratón de Santiago este domingo, uno que concitó miradas entre los participantes es Carlos Díaz.

El récord de Chile en los 42 kilómetros y 195 metros es una de las principales figuras del atletismo para nuestro país y durante el fin de semana tendrá otro hito en su carrera disputando esta prueba.

“Me motiva hacer mi primer maratón en Chile. Me gustaría tener ese buen resultado, no a nivel personal, sino mostrar en casa todo lo que he mejorado este tiempo”, dijo a ADN TOP quien ya ganó la prueba, pero en 10 y 21 kilómetros.

Ahora, en la distancia mayor, confía en dar batalla. “Esperamos estar peleando con los mejores en la punta de la categoría. En el maratón nunca está nada escrito, pero sabemos que lo podemos hacer bien. Quiero pelear con los atletas internacionales que vienen”, comentó Carlos Díaz, también motivando a la gente que participará en la carrera o como espectador.

“Que disfruten de este deporte, es la fiesta de Chile. Espero que el próximo año se inscriban muchos más y que la gente que se agolpe en las calles para motivarse con el atletismo”, cerró el deportista de 31 años en ADN TOP.