“Ahora es un viejo facho”: La comentada broma del Coronel Valverde sobre el Presidente Gabriel Boric

Durante su participación en el programa Palabras Sacan Palabras, emitido por Radio Futuro, el comediante Marcelo “Coronel” Valverde abordó distintos temas, incluyendo su trayectoria en la comedia, el escenario político actual y su próximo espectáculo.

En medio de la entrevista, el humorista ironizó sobre el proceso de transformación de los presidentes durante su mandato, enfocándose en el residente Gabriel Boric.

“Los Presidentes envejecen rápido, al mismo Boric le ha pasado, partió como un joven revolucionario y ahora es un viejo facho. Me refiero a que ha avanzado muy rápido, así como de ser pro aborto y ‘fuera los militares’, y ahora es como ‘ah, voy a ser papá, saquen a los milicos pa la calle’. Como que va en ese camino”, dijo sarcásticamente.

“Es que envejeces rápido cuando eres presidente. Entonces te vas volviendo conservador muy rápido”, añadió. Al ser consultado sobre si para él, el mandatario del país es ”conservador", el comediante respondió: “No, sigue siendo millennial. Ahí el problema, el millennial no quiere ser adulto“.

Enseguida, agregó: “Entonces pasan estas cosas de que ‘oye, yo veía Dragon Ball, jugaba Pokémon...’, esas son sus referencias”.

Opinó sobre Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jeannette Jara

El humorista, que celebra diez años de carrera en el stand up con el show “Livianito” en el Teatro Nescafé de las Artes, también reflexionó sobre su postura política y participación en futuras elecciones.

“Si fuera iría a la primaria del progresismo, como le llaman, o de la centro-izquierda, pero en verdad tampoco tengo a nadie para abanderarme tan pronto. Cuando la democracia esté en peligro, ahí voy a estar disponible”, señaló. Además, dio su opinión sobre los presidenciables del oficialismo.

Respecto a la candidata del Partido Comunista, comentó: “Me gusta que Jeannette Jara se apegue al bacheletismo, porque hay una imagen pensada, hay una búsqueda visual de esta mamá protectora, hay una cosa maternal también, y también la que te baila cumbia, pero también usa el pelito corto y te reta cuando te tiene que retar”.

Sobre Gonzalo Winter advirtió: “Me da miedo que su campaña, entrando de nuevo a esta cosa media millennial, que empiece a irse por ese lado, la otra vez salió con corbata (...) Esas diferencias como tan estéticas y simbólicas. Me imagino en su campaña todos poniéndose bigote, como diciendo ‘los bigotudos por Winter’“.

“O esta cuestión de ‘Winter is coming’, como de Game of Thrones. Me da miedo que quede ahí la campaña, esta cosa media simbólica, generacional. Pero lo he visto, por otro lado, bien tajante”, añadió sobre la carta del Frente Amplio para la primaria.

También habló sobre la presidenciable del PPD, PS, PR y PL, Carolina Tohá: “Me gustó como comenzó la campaña, que en ella si era mostrarse media joven, decía ‘me gusta el Kidd Voodoo con su canción Tohá, Tohá’, después pololeando con Mario Marcel, como esta cosa como más humana”.

“Me pasó más pensando como la oposición, qué crítica se le podía hacer (...) Uno se pone a trabajar y uno dice ‘no, es que no tengo tiempo, ando cansado, ando estresado, entonces no me...‘, pero estas personas están a cargo del país y aún tienen la energía suficiente para echarse ojitos, salir pololeando”, comentó.

Por último, concluyó: “Por ejemplo, Boric tiene para ser presidente y a la vez tener pareja, terminar y volver después con otra pareja. ¡Y yo no la pongo nunca! Yo soy comediante, trabajo dos horas al día y no pasa nada. Como que eso me impresiona“.