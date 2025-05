Una mujer embarazada en Georgia, Estados Unidos, ha sido mantenida con soporte vital por más de tres meses tras ser declarada con muerte cerebral, en un caso que reabre el debate sobre el alcance de las leyes antiaborto en Estados Unidos. Según denunció su familia, los médicos indicaron que no pueden desconectarla debido a la ley estatal que prohíbe el aborto una vez detectada la actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación.

Adriana Smith, madre y enfermera de 30 años, fue diagnosticada con muerte cerebral en febrero luego de sufrir un evento neurológico severo. Actualmente tiene 21 semanas de embarazo y, de ser viable el parto, este podría convertirse en uno de los embarazos más prolongados en estas circunstancias. El feto, sin embargo, presenta líquido en el cerebro, y su pronóstico es incierto, reporta la Agencia AP.

Familia denuncia falta de derechos y revictimización

La madre de Smith, April Newkirk, señaló que la familia no ha podido decidir sobre el futuro médico de su hija debido a la interpretación legal de la ley del “latido del corazón” de Georgia. “No queremos ver a nuestra hija en estas condiciones, y ni siquiera podemos decidir qué es lo mejor”, expresó.

La organización SisterSong, demandante en un recurso contra esta ley estatal, cuestionó la situación. “Han soportado más de 90 días de retraumatización, gastos médicos y la crueldad de no poder avanzar hacia la sanación”, señaló su directora, Monica Simpson.

Expertos como la bioeticista Lois Shepherd sostienen que no está claro si legalmente se requiere mantener con vida a Smith. “Antes de Dobbs, el interés en la vida fetal no podía invalidar otros derechos fundamentales. Ahora, eso ya no es seguro”, advirtió.

Riesgos médicos y antecedentes similares

Casos como este son raros y médicamente complejos. Un estudio de 2021 encontró solo 35 casos documentados en los que mujeres embarazadas con muerte cerebral fueron mantenidas con soporte vital. De esos, 27 resultaron en nacimientos vivos, aunque generalmente a partir de embarazos más avanzados.

Según el doctor Vincenzo Berghella, coautor del estudio, mantener la viabilidad del embarazo en etapas tempranas es extremadamente difícil. “La infección y el colapso de órganos hacen muy complicado extender estos embarazos”, explicó.

Marco legal en disputa

La ley del aborto de Georgia, en vigor desde 2022, confiere personalidad jurídica al feto y prohíbe la interrupción del embarazo tras detectarse actividad cardíaca, con excepciones limitadas. El senador republicano Ed Setzler, autor de la norma, dijo que el hospital actúa correctamente al priorizar la vida del feto.

Setzler agregó que la familia tiene alternativas, como quedarse con el niño o darlo en adopción. Para los críticos, en cambio, la ley impone una carga desproporcionada a las familias al impedir decisiones sobre tratamientos médicos en casos terminales.

El caso ha despertado comparaciones con situaciones similares ocurridas en Texas y ha renovado las críticas sobre el impacto humano de las restricciones post-Roe v. Wade.