“Atenté contra mi vida, no era la primera vez que lo hacía”: Cristóbal Campos revela que su accidente fue un intento de suicidio

Han pasado más de ocho meses desde el accidente automovilístico que marcó un antes y un después en la vida de Cristóbal Campos, ex arquero de Universidad de Chile. La madrugada del 2 de septiembre de 2024, el jugador sufrió la amputación de su pie izquierdo tras estrellar su vehículo a alta velocidad.

Hoy, en plena rehabilitación y entrenando con prótesis en las canchas del Sifup, el futbolista decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y las razones detrás del impacto. En entrevista con TNT Sports, Campos reveló que el accidente fue resultado de un intento de suicidio.

“Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más”, confesó, visiblemente conmovido.

El arquero arrastraba una profunda depresión desde 2022, la cual enfrentaba en silencio mientras continuaba jugando profesionalmente. “Me tocó jugar durante bastante tiempo en la U con esto que no me dejaba dormir en los días de concentración, porque estaba con medicación psiquiátrica (...) Llegaba el momento de salir a calentar y tenía pánico escénico. Calentar era muy difícil”, relató.

Su casi fichaje por Colo Colo

Aunque su paso por San Antonio Unido representó un renacer deportivo, mentalmente seguía afectado. “Tuve muchos detonantes, como mi relación, lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, reconoció.

En la conversación también reveló un dato hasta ahora desconocido: Colo Colo se encontraba en conversaciones con él para ficharlo.

“Sí, Colo Colo se comunicó varias veces conmigo, me iban a ver a los partidos. Tenía conversaciones pendientes posterior a lo sucedido en el accidente que tuve. Me lo tomé para bien, porque es un equipo grande, y llamar la atención de equipos grandes siempre es bueno”, señaló.

Hoy, con una nueva perspectiva, Campos asegura haber encontrado un propósito y quiere transformar su experiencia en un mensaje positivo: “Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente”.