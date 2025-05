A casi dos meses de la tragedia del Bruma: revelan inéditas imágenes submarinas del lugar donde ocurrió el accidente

A casi dos meses del hundimiento de la lancha Bruma, la empresa UnderDeep entregó imágenes submarinas del lugar del accidente, captadas por un dron durante las pericias de la Fiscalía.

Los registros muestran graves daños en la estructura de la nave y gran presencia de jaibas, crustáceos carroñeros que podrían indicar restos biológicos, aunque no son evidencia concluyente.

Claudia Urrutia, vocera de las familias de los siete pescadores desaparecidos, explicó que los videos “no son nuevos, pero sí te da el contexto de la jaiba, qué es lo que hace”. Añadió: “Sabemos que cuando tú dejás una red calá un par de horas y tienes ese tipo de jaiba (...) por eso no hacía mucho sentido el tema de que haya restos biológicos en los escombros”.

Sobre los daños observados, Urrutia remarcó que “una cosa es la fotografía, pero cuando tú empiezas a ver de cerca los detalles del video —el corte de las latas, el retorcido del fierro— no está la madera”. Y subrayó: “Este árbol de 100 años que formaba la embarcación (...) no hay ni una astillita, no hay nada, nada”.

Para ella, los restos dan cuenta del alto nivel de violencia del impacto. “Eso solo demuestra el grado de destrucción brutal por lo que pasó el resto del Bruma”, dijo, y concluyó: “Lo que quedó fue restito de lo que logró zafarse del trayecto de lo que fue quedando. De lo que logró zafarse de las partes internas que tiene el Cobra”.